Informații despre StorX Network (SRX) StorX is a trustless, open-source, decentralized cloud storage platform designed to disrupt the $200B cloud storage industry. Built on the XDC Network, one of the most energy-efficient blockchains, StorX combines advanced encryption, data fragmentation, and decentralized storage nodes to deliver unmatched privacy, security, and affordability. StorX is a trustless, open-source, decentralized cloud storage platform designed to disrupt the $200B cloud storage industry. Built on the XDC Network, one of the most energy-efficient blockchains, StorX combines advanced encryption, data fragmentation, and decentralized storage nodes to deliver unmatched privacy, security, and affordability. Pagină de internet oficială: https://storx.tech/ Carte albă: https://storx.tech/pdf/storx-whitepaper-1.pdf Explorator de blocuri: https://xdcscan.io/token/0x5d5f074837f5d4618b3916ba74de1bf9662a3fed Cumpără SRX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru StorX Network (SRX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru StorX Network (SRX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 575.62M $ 575.62M $ 575.62M Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 49.96M $ 49.96M $ 49.96M Maxim dintotdeauna: $ 0.10442 $ 0.10442 $ 0.10442 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.0868 $ 0.0868 $ 0.0868 Află mai mult despre prețul tokenului StorX Network (SRX)

Tokenomie pentru StorX Network (SRX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru StorX Network (SRX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SRX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SRX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SRX, explorează prețul în direct al tokenului SRX!

Istoric de preț pentru StorX Network (SRX) Analiza istoricului de preț pentru SRX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SRX!

Predicție de preț pentru SRX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SRX? Pagina noastră de predicție de preț pentru SRX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SRX!

