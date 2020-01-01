Tokenomie pentru Safe Road Club (SRC) Descoperă informații cheie despre Safe Road Club (SRC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Safe Road Club (SRC) Safe Road Club is an AI-powered Web3 app that monetizes routine driving data, transforming driving habits into recorded and rewarded activities. This innovative platform automates data collection and game-like decision-making through an AI agent, integrating GPS speed tracking and AI analytics to enhance and reward driving activities. Safe Road Club is an AI-powered Web3 app that monetizes routine driving data, transforming driving habits into recorded and rewarded activities. This innovative platform automates data collection and game-like decision-making through an AI agent, integrating GPS speed tracking and AI analytics to enhance and reward driving activities. Pagină de internet oficială: https://saferoadclub.app/ Carte albă: https://saferoadclub.gitbook.io/src-ai Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/5gkd3yk3WmTEjYxiTsCXk3p8uPd9W85L5UNYNUQaheyb Cumpără SRC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Safe Road Club (SRC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Safe Road Club (SRC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Maxim dintotdeauna: $ 14.732 $ 14.732 $ 14.732 Minim dintotdeauna: $ 0.005706798574656465 $ 0.005706798574656465 $ 0.005706798574656465 Preț curent: $ 0.003052 $ 0.003052 $ 0.003052 Află mai mult despre prețul tokenului Safe Road Club (SRC)

Tokenomie pentru Safe Road Club (SRC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Safe Road Club (SRC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SRC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SRC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SRC, explorează prețul în direct al tokenului SRC!

Istoric de preț pentru Safe Road Club (SRC) Analiza istoricului de preț pentru SRC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SRC!

Predicție de preț pentru SRC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SRC? Pagina noastră de predicție de preț pentru SRC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SRC!

