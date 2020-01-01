Tokenomie pentru SubQuery Network (SQT) Descoperă informații cheie despre SubQuery Network (SQT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SubQuery Network (SQT) SubQuery Network is innovating web3 infrastructure with tools that empower builders to decentralize the future. SubQuery is a blockchain data indexer that provides fast, flexible, reliable, and decentralized APIs to power and build leading Web-3 apps to over 160 chains. SubQuery Network is innovating web3 infrastructure with tools that empower builders to decentralize the future. SubQuery is a blockchain data indexer that provides fast, flexible, reliable, and decentralized APIs to power and build leading Web-3 apps to over 160 chains. Pagină de internet oficială: https://www.subquery.network Carte albă: https://academy.subquery.network/subquery_network/introduction/introduction.html Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x09395a2A58DB45db0da254c7EAa5AC469D8bDc85 Cumpără SQT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SubQuery Network (SQT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SubQuery Network (SQT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Ofertă totală: $ 10.18B $ 10.18B $ 10.18B Ofertă aflată în circulație: $ 2.91B $ 2.91B $ 2.91B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.86M $ 6.86M $ 6.86M Maxim dintotdeauna: $ 0.011456 $ 0.011456 $ 0.011456 Minim dintotdeauna: $ 0.000665301353088175 $ 0.000665301353088175 $ 0.000665301353088175 Preț curent: $ 0.0006743 $ 0.0006743 $ 0.0006743 Află mai mult despre prețul tokenului SubQuery Network (SQT)

Tokenomie pentru SubQuery Network (SQT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SubQuery Network (SQT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SQT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SQT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SQT, explorează prețul în direct al tokenului SQT!

Cum se cumpără SQT Te interesează să adaugi SubQuery Network (SQT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SQT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SQT pe MEXC!

Istoric de preț pentru SubQuery Network (SQT) Analiza istoricului de preț pentru SQT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SQT!

Predicție de preț pentru SQT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SQT? Pagina noastră de predicție de preț pentru SQT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SQT!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!