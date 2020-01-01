Tokenomie pentru Spark (SPK) Descoperă informații cheie despre Spark (SPK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Spark (SPK) Spark is an ONCHAIN CAPITAL ALLOCATOR focused on providing innovative savings returns, offering competitive stablecoin yields. Spark oversees $3.95bn+ liquidity and generates $180.4m+ in annualized revenue by deploying and managing capital in DeFi. Spark powers DeFi with its three components, SparkLend, Spark Savings, and the Spark Liquidity Layer (SLL). Pagină de internet oficială: https://spark.fi/ Carte albă: https://docs.spark.fi/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/address/0xc20059e0317DE91738d13af027DfC4a50781b066

Tokenomie și analiză de preț pentru Spark (SPK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Spark (SPK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 86.98M $ 86.98M $ 86.98M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.74B $ 1.74B $ 1.74B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 500.90M $ 500.90M $ 500.90M Maxim dintotdeauna: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Minim dintotdeauna: $ 0.0292385971843975 $ 0.0292385971843975 $ 0.0292385971843975 Preț curent: $ 0.05009 $ 0.05009 $ 0.05009 Află mai mult despre prețul tokenului Spark (SPK)

Tokenomie pentru Spark (SPK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Spark (SPK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SPK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SPK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SPK, explorează prețul în direct al tokenului SPK!

Cum se cumpără SPK Te interesează să adaugi Spark (SPK) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SPK, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P.

Istoric de preț pentru Spark (SPK) Analiza istoricului de preț pentru SPK ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SPK!

Predicție de preț pentru SPK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SPK? Pagina noastră de predicție de preț pentru SPK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SPK!

