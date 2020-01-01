Tokenomie pentru Upland (SPARKLET) Descoperă informații cheie despre Upland (SPARKLET), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Upland (SPARKLET) Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS. Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS. Pagină de internet oficială: https://upland.me Carte albă: https://guides.upland.me/sparklet Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x0bc37BEA9068a86C221B8bd71eA6228260DAD5A2 Cumpără SPARKLET acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Upland (SPARKLET) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Upland (SPARKLET), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.38M $ 6.38M $ 6.38M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 218.09M $ 218.09M $ 218.09M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 29.24M $ 29.24M $ 29.24M Maxim dintotdeauna: $ 0.1798 $ 0.1798 $ 0.1798 Minim dintotdeauna: $ 0.011986767956417886 $ 0.011986767956417886 $ 0.011986767956417886 Preț curent: $ 0.02924 $ 0.02924 $ 0.02924 Află mai mult despre prețul tokenului Upland (SPARKLET)

Tokenomie pentru Upland (SPARKLET): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Upland (SPARKLET) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SPARKLET care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SPARKLET care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SPARKLET, explorează prețul în direct al tokenului SPARKLET!

Cum se cumpără SPARKLET Te interesează să adaugi Upland (SPARKLET) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SPARKLET, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SPARKLET pe MEXC!

Istoric de preț pentru Upland (SPARKLET) Analiza istoricului de preț pentru SPARKLET ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SPARKLET!

Predicție de preț pentru SPARKLET Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SPARKLET? Pagina noastră de predicție de preț pentru SPARKLET combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SPARKLET!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!