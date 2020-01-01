Tokenomie pentru The Unfettered Souls (SOULS) Descoperă informații cheie despre The Unfettered Souls (SOULS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre The Unfettered Souls (SOULS) The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem. The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem. Pagină de internet oficială: https://theunfettered.io/ Carte albă: https://www.theunfettered.io/assets/images/onepager/ue-one-pager-website.png Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0xaa4fBC6809a8E1924520FC85282aC4C76A7671d7 Cumpără SOULS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru The Unfettered Souls (SOULS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru The Unfettered Souls (SOULS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 431.51K $ 431.51K $ 431.51K Ofertă totală: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B Ofertă aflată în circulație: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 848.25K $ 848.25K $ 848.25K Maxim dintotdeauna: $ 0.03889 $ 0.03889 $ 0.03889 Minim dintotdeauna: $ 0.000249381669055289 $ 0.000249381669055289 $ 0.000249381669055289 Preț curent: $ 0.000377 $ 0.000377 $ 0.000377 Află mai mult despre prețul tokenului The Unfettered Souls (SOULS)

Tokenomie pentru The Unfettered Souls (SOULS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru The Unfettered Souls (SOULS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SOULS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SOULS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SOULS, explorează prețul în direct al tokenului SOULS!

Cum se cumpără SOULS Te interesează să adaugi The Unfettered Souls (SOULS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SOULS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SOULS pe MEXC!

Istoric de preț pentru The Unfettered Souls (SOULS) Analiza istoricului de preț pentru SOULS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SOULS!

Predicție de preț pentru SOULS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SOULS? Pagina noastră de predicție de preț pentru SOULS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SOULS!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!