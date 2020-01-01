Tokenomie pentru Soldex (SOLX) Descoperă informații cheie despre Soldex (SOLX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Soldex (SOLX) The soldex.ai protocol will power the new wave of flexible financial markets by serving as a foundation layer for settlement, market making, custody and liquidity. New wave of market makers will have their own unique algorithms. Users will be able to customize their trading strategy and adjust their desired risk exposure, while keeping custody of their funds. In addition to exchanges, businesses such as OTC desks and market makers can simplify complex settlement workflows, which often involve manual procedures that are slow and prone to error without the fear of losing their funds. The soldex.ai protocol will power the new wave of flexible financial markets by serving as a foundation layer for settlement, market making, custody and liquidity. New wave of market makers will have their own unique algorithms. Users will be able to customize their trading strategy and adjust their desired risk exposure, while keeping custody of their funds. In addition to exchanges, businesses such as OTC desks and market makers can simplify complex settlement workflows, which often involve manual procedures that are slow and prone to error without the fear of losing their funds. Pagină de internet oficială: https://soldex.ai/ Carte albă: https://soldexai.gitbook.io/soldex-whitepaper/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/CH74tuRLTYcxG7qNJCsV9rghfLXJCQJbsu7i52a8F1Gn Cumpără SOLX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Soldex (SOLX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Soldex (SOLX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 29.73K $ 29.73K $ 29.73K Ofertă totală: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: $ 420.41M $ 420.41M $ 420.41M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 35.36K $ 35.36K $ 35.36K Maxim dintotdeauna: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 Minim dintotdeauna: $ 0.000026885078873052 $ 0.000026885078873052 $ 0.000026885078873052 Preț curent: $ 0.00007072 $ 0.00007072 $ 0.00007072 Află mai mult despre prețul tokenului Soldex (SOLX)

Tokenomie pentru Soldex (SOLX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Soldex (SOLX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SOLX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SOLX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SOLX, explorează prețul în direct al tokenului SOLX!

Cum se cumpără SOLX Te interesează să adaugi Soldex (SOLX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SOLX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SOLX pe MEXC!

Istoric de preț pentru Soldex (SOLX) Analiza istoricului de preț pentru SOLX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SOLX!

Predicție de preț pentru SOLX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SOLX? Pagina noastră de predicție de preț pentru SOLX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SOLX!

