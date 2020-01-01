Tokenomie pentru Solama (SOLAMA) Descoperă informații cheie despre Solama (SOLAMA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Solama (SOLAMA) Solama The Official "Unofficial" Solana Mascot. While embracing its playful nature, SOLAMA is committed to positioning itself as the next significant meme coin sensation on the SOLANA blockchain. The project envisions a vibrant community that shares an interest in the convergence of cryptocurrency and humor. SOLAMA's unique narrative, coupled with its lama-themed charm, seeks to resonate with users looking for an alternative and entertaining experience within the broader crypto landscape. Solama The Official "Unofficial" Solana Mascot. While embracing its playful nature, SOLAMA is committed to positioning itself as the next significant meme coin sensation on the SOLANA blockchain. The project envisions a vibrant community that shares an interest in the convergence of cryptocurrency and humor. SOLAMA's unique narrative, coupled with its lama-themed charm, seeks to resonate with users looking for an alternative and entertaining experience within the broader crypto landscape. Pagină de internet oficială: https://www.solama.com/ Carte albă: https://www.solama.com/blog/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/AVLhahDcDQ4m4vHM4ug63oh7xc8Jtk49Dm5hoe9Sazqr Cumpără SOLAMA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Solama (SOLAMA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Solama (SOLAMA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Ofertă totală: $ 676.58M $ 676.58M $ 676.58M Ofertă aflată în circulație: $ 653.87M $ 653.87M $ 653.87M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Maxim dintotdeauna: $ 0.1476 $ 0.1476 $ 0.1476 Minim dintotdeauna: $ 0.000005565803546526 $ 0.000005565803546526 $ 0.000005565803546526 Preț curent: $ 0.0027 $ 0.0027 $ 0.0027 Află mai mult despre prețul tokenului Solama (SOLAMA)

Tokenomie pentru Solama (SOLAMA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Solama (SOLAMA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SOLAMA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SOLAMA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SOLAMA, explorează prețul în direct al tokenului SOLAMA!

Cum se cumpără SOLAMA Te interesează să adaugi Solama (SOLAMA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SOLAMA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SOLAMA pe MEXC!

Istoric de preț pentru Solama (SOLAMA) Analiza istoricului de preț pentru SOLAMA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SOLAMA!

Predicție de preț pentru SOLAMA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SOLAMA? Pagina noastră de predicție de preț pentru SOLAMA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SOLAMA!

