Informații despre Sensay (SNSY) Sensay creates lifelike AI Digital Replicas, offering everyone limitless potential in a digital age. These on-chain verified autonomous Digital Replicas empower users to retain ownership and monetize this powerful technology. Starting with replicas for dementia patients and their families, the technology has an immediate social impact. Beyond this, the use cases for these digital twins are endless. Pagină de internet oficială: https://www.snsy.ai/ Carte albă: https://docs.snsy.ai Explorator de blocuri: https://etherscan.io/address/0x82a605D6D9114F4Ad6D5Ee461027477EeED31E34 Cumpără SNSY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Sensay (SNSY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Sensay (SNSY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.06M $ 6.06M $ 6.06M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 5.21B $ 5.21B $ 5.21B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.64M $ 11.64M $ 11.64M Maxim dintotdeauna: $ 0.012 $ 0.012 $ 0.012 Minim dintotdeauna: $ 0.000732031742351647 $ 0.000732031742351647 $ 0.000732031742351647 Preț curent: $ 0.001164 $ 0.001164 $ 0.001164 Află mai mult despre prețul tokenului Sensay (SNSY)

Tokenomie pentru Sensay (SNSY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Sensay (SNSY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SNSY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SNSY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SNSY, explorează prețul în direct al tokenului SNSY!

Cum se cumpără SNSY Te interesează să adaugi Sensay (SNSY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SNSY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SNSY pe MEXC!

Istoric de preț pentru Sensay (SNSY) Analiza istoricului de preț pentru SNSY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SNSY!

Predicție de preț pentru SNSY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SNSY? Pagina noastră de predicție de preț pentru SNSY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SNSY!

