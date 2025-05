SNSY

Sensay creates lifelike AI Digital Replicas, offering everyone limitless potential in a digital age. These on-chain verified autonomous Digital Replicas empower users to retain ownership and monetize this powerful technology. Starting with replicas for dementia patients and their families, the technology has an immediate social impact. Beyond this, the use cases for these digital twins are endless.

NumeSNSY

PozițieNo.1097

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.01%

Ofertă află în circulație5,205,827,044

Ofertă maximă10,000,000,000

Ofertă totală10,000,000,000

Rată de circulație0.5205%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.012149855290302767,2024-12-12

Cel mai mic preț0.000732031742351647,2024-06-24

Lanț de blocuri publicETH

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.