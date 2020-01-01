Tokenomie pentru Solana Name Service (SNS) Descoperă informații cheie despre Solana Name Service (SNS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Solana Name Service (SNS) Solana Name Service (SNS) is a decentralized naming protocol on the Solana blockchain, designed to simplify and enhance user interactions in the Web3 ecosystem. By mapping complex blockchain addresses to human-readable names like “yourname.sol,” SNS aims to make blockchain technology more accessible to a broader audience. Solana Name Service (SNS) is a decentralized naming protocol on the Solana blockchain, designed to simplify and enhance user interactions in the Web3 ecosystem. By mapping complex blockchain addresses to human-readable names like “yourname.sol,” SNS aims to make blockchain technology more accessible to a broader audience. Pagină de internet oficială: https://www.sns.id Carte albă: https://docs.sns.id/collection/tokenomics/sns-token Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/SNS8DJbHc34nKySHVhLGMUUE72ho6igvJaxtq9T3cX3 Cumpără SNS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Solana Name Service (SNS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Solana Name Service (SNS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 11.27M $ 11.27M $ 11.27M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 4.50B $ 4.50B $ 4.50B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 25.04M $ 25.04M $ 25.04M Maxim dintotdeauna: $ 0.008 $ 0.008 $ 0.008 Minim dintotdeauna: $ 0.00074022388202911 $ 0.00074022388202911 $ 0.00074022388202911 Preț curent: $ 0.0025043 $ 0.0025043 $ 0.0025043 Află mai mult despre prețul tokenului Solana Name Service (SNS)

Tokenomie pentru Solana Name Service (SNS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Solana Name Service (SNS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SNS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SNS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SNS, explorează prețul în direct al tokenului SNS!

Istoric de preț pentru Solana Name Service (SNS) Analiza istoricului de preț pentru SNS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SNS!

Predicție de preț pentru SNS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SNS? Pagina noastră de predicție de preț pentru SNS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SNS!

