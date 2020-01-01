Tokenomie pentru Slingshot (SLING) Descoperă informații cheie despre Slingshot (SLING), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Slingshot (SLING) Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games' success. Slingshot isn't just launching games, but launching real IP. Pagină de internet oficială: https://slingshotdao.com/ Carte albă: https://docs.slingshotdao.com/slingshot-dao Explorator de blocuri: https://arbiscan.io/token/0x5F8a7c646511A790C53F171891E5d469cA884EdE

Tokenomie și analiză de preț pentru Slingshot (SLING) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Slingshot (SLING), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 62,73K $ 62,73K $ 62,73K Ofertă totală: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Ofertă aflată în circulație: $ 186,47M $ 186,47M $ 186,47M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1,68M $ 1,68M $ 1,68M Maxim dintotdeauna: $ 0,07452 $ 0,07452 $ 0,07452 Minim dintotdeauna: $ 0,000335164370880428 $ 0,000335164370880428 $ 0,000335164370880428 Preț curent: $ 0,0003364 $ 0,0003364 $ 0,0003364 Află mai mult despre prețul tokenului Slingshot (SLING)

Tokenomie pentru Slingshot (SLING): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Slingshot (SLING) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SLING care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SLING care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SLING, explorează prețul în direct al tokenului SLING!

