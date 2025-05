SLING

Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games’ success. Slingshot isn’t just launching games, but launching real IP.

NumeSLING

PozițieNo.2500

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.28%

Ofertă află în circulație186,468,623

Ofertă maximă5,000,000,000

Ofertă totală5,000,000,000

Rată de circulație0.0372%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.02871671040523046,2025-03-18

Cel mai mic preț0.0012148704458963,2025-05-25

Lanț de blocuri publicARB

Sector

Rețele sociale

