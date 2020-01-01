Tokenomie pentru Sky Protocol (SKY) Descoperă informații cheie despre Sky Protocol (SKY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Sky Protocol (SKY) The Sky ecosystem is made up of the community and projects that back the decentralised Sky Protocol. The community actively engages in governance through a transparent, on-chain voting system, powered by two governance tokens: SKY and MKR. In addition to governance, the ecosystem includes Sky Stars—independent decentralised projects that foster rapid innovation and growth. These projects are designed to be agile and focused, driving forward progress within the ecosystem. The Sky ecosystem is made up of the community and projects that back the decentralised Sky Protocol. The community actively engages in governance through a transparent, on-chain voting system, powered by two governance tokens: SKY and MKR. In addition to governance, the ecosystem includes Sky Stars—independent decentralised projects that foster rapid innovation and growth. These projects are designed to be agile and focused, driving forward progress within the ecosystem. Pagină de internet oficială: https://sky.money/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/address/0x56072c95faa701256059aa122697b133aded9279 Cumpără SKY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Sky Protocol (SKY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Sky Protocol (SKY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B Ofertă totală: $ 23.46B $ 23.46B $ 23.46B Ofertă aflată în circulație: $ 23.42B $ 23.42B $ 23.42B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.54B $ 1.54B $ 1.54B Maxim dintotdeauna: $ 0.082 $ 0.082 $ 0.082 Minim dintotdeauna: $ 0.03429823458617939 $ 0.03429823458617939 $ 0.03429823458617939 Preț curent: $ 0.06555 $ 0.06555 $ 0.06555 Află mai mult despre prețul tokenului Sky Protocol (SKY)

Tokenomie pentru Sky Protocol (SKY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Sky Protocol (SKY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SKY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SKY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SKY, explorează prețul în direct al tokenului SKY!

Istoric de preț pentru Sky Protocol (SKY) Analiza istoricului de preț pentru SKY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SKY!

Predicție de preț pentru SKY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SKY? Pagina noastră de predicție de preț pentru SKY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SKY!

