SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero's progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players' own destinies and fortunes to another level! Pagină de internet oficială: https://sidusheroes.com/ Carte albă: https://static.sidusheroes.com/prod/site/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x549020a9Cb845220D66d3E9c6D9F9eF61C981102

Tokenomie și analiză de preț pentru Sidus Heroes (SIDUS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Sidus Heroes (SIDUS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.19M $ 7.19M $ 7.19M Ofertă totală: $ 18.89B $ 18.89B $ 18.89B Ofertă aflată în circulație: $ 14.97B $ 14.97B $ 14.97B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.40M $ 14.40M $ 14.40M Maxim dintotdeauna: $ 0.009586 $ 0.009586 $ 0.009586 Minim dintotdeauna: $ 0.000404514093510917 $ 0.000404514093510917 $ 0.000404514093510917 Preț curent: $ 0.00048 $ 0.00048 $ 0.00048 Află mai mult despre prețul tokenului Sidus Heroes (SIDUS)

Tokenomie pentru Sidus Heroes (SIDUS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Sidus Heroes (SIDUS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SIDUS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SIDUS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SIDUS, explorează prețul în direct al tokenului SIDUS!

