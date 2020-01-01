Tokenomie pentru MyShell Token (SHELL) Descoperă informații cheie despre MyShell Token (SHELL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MyShell Token (SHELL) MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership. MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership. Pagină de internet oficială: https://myshell.ai/ Carte albă: https://docs.myshell.ai Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xf2c88757f8d03634671208935974B60a2a28Bdb3 Cumpără SHELL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MyShell Token (SHELL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MyShell Token (SHELL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 35.76M $ 35.76M $ 35.76M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 303.83M $ 303.83M $ 303.83M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 117.70M $ 117.70M $ 117.70M Maxim dintotdeauna: $ 0.88 $ 0.88 $ 0.88 Minim dintotdeauna: $ 0.1060460064020276 $ 0.1060460064020276 $ 0.1060460064020276 Preț curent: $ 0.1177 $ 0.1177 $ 0.1177 Află mai mult despre prețul tokenului MyShell Token (SHELL)

Tokenomie pentru MyShell Token (SHELL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MyShell Token (SHELL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SHELL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SHELL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SHELL, explorează prețul în direct al tokenului SHELL!

Cum se cumpără SHELL Te interesează să adaugi MyShell Token (SHELL) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SHELL, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SHELL pe MEXC!

Istoric de preț pentru MyShell Token (SHELL) Analiza istoricului de preț pentru SHELL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SHELL!

Predicție de preț pentru SHELL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SHELL? Pagina noastră de predicție de preț pentru SHELL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SHELL!

