SHELL

MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership.

NumeSHELL

PozițieNo.528

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)8.63%

Ofertă află în circulație284,499,999.99999

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală1,000,000,000

Rată de circulație0.2844%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.725643854765775,2025-02-13

Cel mai mic preț0.10827828287204228,2025-04-14

Lanț de blocuri publicBSC

