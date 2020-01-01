Tokenomie pentru AI Avatar (SGT) Descoperă informații cheie despre AI Avatar (SGT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AI Avatar (SGT) Suzuverse provides extraordinary VR/AR/MR technology and experiences to help you unlock to the fullest the potential of virtual worlds and the metaverse. Suzuverse provides extraordinary VR/AR/MR technology and experiences to help you unlock to the fullest the potential of virtual worlds and the metaverse. Pagină de internet oficială: https://suzuverse.com/story/# Carte albă: https://suzuverse.com/whitepaper Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x5b649c07e7ba0a1c529deaabed0b47699919b4a2 Cumpără SGT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru AI Avatar (SGT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AI Avatar (SGT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Ofertă totală: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Ofertă aflată în circulație: $ 10.05M $ 10.05M $ 10.05M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 25.63M $ 25.63M $ 25.63M Maxim dintotdeauna: $ 5.61 $ 5.61 $ 5.61 Minim dintotdeauna: $ 0.046719244351448454 $ 0.046719244351448454 $ 0.046719244351448454 Preț curent: $ 0.1025 $ 0.1025 $ 0.1025 Află mai mult despre prețul tokenului AI Avatar (SGT)

Tokenomie pentru AI Avatar (SGT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AI Avatar (SGT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SGT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SGT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SGT, explorează prețul în direct al tokenului SGT!

Cum se cumpără SGT Te interesează să adaugi AI Avatar (SGT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SGT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SGT pe MEXC!

Istoric de preț pentru AI Avatar (SGT) Analiza istoricului de preț pentru SGT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SGT!

Predicție de preț pentru SGT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SGT? Pagina noastră de predicție de preț pentru SGT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SGT!

