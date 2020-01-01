Tokenomie pentru Seedify.fund (SFUND) Descoperă informații cheie despre Seedify.fund (SFUND), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Seedify.fund (SFUND) Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience. Pagină de internet oficială: https://seedify.fund/ Carte albă: https://docs.seedify.fund/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x477bc8d23c634c154061869478bce96be6045d12

Tokenomie și analiză de preț pentru Seedify.fund (SFUND) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Seedify.fund (SFUND), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 19.35M $ 19.35M $ 19.35M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 74.17M $ 74.17M $ 74.17M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 26.09M $ 26.09M $ 26.09M Maxim dintotdeauna: $ 16.935 $ 16.935 $ 16.935 Minim dintotdeauna: $ 0.000055040937356242 $ 0.000055040937356242 $ 0.000055040937356242 Preț curent: $ 0.2609 $ 0.2609 $ 0.2609 Află mai mult despre prețul tokenului Seedify.fund (SFUND)

Tokenomie pentru Seedify.fund (SFUND): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Seedify.fund (SFUND) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SFUND care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SFUND care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SFUND, explorează prețul în direct al tokenului SFUND!

