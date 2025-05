SFUND

Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience.

NumeSFUND

PozițieNo.565

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)2.16%

Ofertă află în circulație68,418,976.6272287

Ofertă maximă100,000,000

Ofertă totală100,000,000

Rată de circulație0.6841%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna16.770178533770316,2021-11-29

Cel mai mic preț0.28641308,2021-07-20

Lanț de blocuri publicBSC

