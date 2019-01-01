Tokenomie pentru SENSORIUM (SENSO) Descoperă informații cheie despre SENSORIUM (SENSO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SENSORIUM (SENSO) Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022. Pagină de internet oficială: https://sensoriumxr.com/ Carte albă: https://sensoriumxr.com/static/SENSO_Whitepaper_compressed_5e6d06a197.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xc19b6a4ac7c7cc24459f08984bbd09664af17bd1

Tokenomie și analiză de preț pentru SENSORIUM (SENSO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SENSORIUM (SENSO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 239.83K $ 239.83K $ 239.83K Ofertă totală: $ 715.28M $ 715.28M $ 715.28M Ofertă aflată în circulație: $ 70.27M $ 70.27M $ 70.27M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Maxim dintotdeauna: $ 3.4 $ 3.4 $ 3.4 Minim dintotdeauna: $ 0.003288269862584537 $ 0.003288269862584537 $ 0.003288269862584537 Preț curent: $ 0.003413 $ 0.003413 $ 0.003413 Află mai mult despre prețul tokenului SENSORIUM (SENSO)

Tokenomie pentru SENSORIUM (SENSO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SENSORIUM (SENSO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SENSO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SENSO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SENSO, explorează prețul în direct al tokenului SENSO!

Cum se cumpără SENSO Te interesează să adaugi SENSORIUM (SENSO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SENSO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P.

Istoric de preț pentru SENSORIUM (SENSO) Analiza istoricului de preț pentru SENSO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SENSO!

Predicție de preț pentru SENSO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SENSO? Pagina noastră de predicție de preț pentru SENSO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SENSO!

