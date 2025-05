SENSO

Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022.

NumeSENSO

PozițieNo.2117

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.26%

Ofertă află în circulație70,269,127

Ofertă maximă715,280,000

Ofertă totală715,280,000

Rată de circulație0.0982%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna3.2726786257526626,2021-11-21

Cel mai mic preț0.005105339051355561,2025-04-20

Lanț de blocuri publicETH

IntroducereSensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.