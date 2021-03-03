Tokenomie pentru SCRT (SCRT) Descoperă informații cheie despre SCRT (SCRT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SCRT (SCRT) Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance. Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance. Pagină de internet oficială: https://scrt.network Carte albă: https://docs.scrt.network/ Explorator de blocuri: https://www.mintscan.io/secret Cumpără SCRT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SCRT (SCRT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SCRT (SCRT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 49.19M $ 49.19M $ 49.19M Ofertă totală: $ 334.79M $ 334.79M $ 334.79M Ofertă aflată în circulație: $ 319.82M $ 319.82M $ 319.82M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 51.49M $ 51.49M $ 51.49M Maxim dintotdeauna: $ 10.715 $ 10.715 $ 10.715 Minim dintotdeauna: $ 0.13660114265754694 $ 0.13660114265754694 $ 0.13660114265754694 Preț curent: $ 0.1538 $ 0.1538 $ 0.1538 Află mai mult despre prețul tokenului SCRT (SCRT)

Tokenomie pentru SCRT (SCRT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SCRT (SCRT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SCRT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SCRT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SCRT, explorează prețul în direct al tokenului SCRT!

Cum se cumpără SCRT Te interesează să adaugi SCRT (SCRT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SCRT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SCRT pe MEXC!

Istoric de preț pentru SCRT (SCRT) Analiza istoricului de preț pentru SCRT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SCRT!

Predicție de preț pentru SCRT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SCRT? Pagina noastră de predicție de preț pentru SCRT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SCRT!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!