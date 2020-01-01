Tokenomie pentru Scotty AI (SCOTTYAI) Descoperă informații cheie despre Scotty AI (SCOTTYAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Scotty AI (SCOTTYAI) Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe. Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe. Pagină de internet oficială: https://scottytheai.com/en Carte albă: https://scottytheai.com/assets/documents/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/address/0xc0dB17Bc219C5ca8746C29ee47862ee3Ad742F4a Cumpără SCOTTYAI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Scotty AI (SCOTTYAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Scotty AI (SCOTTYAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 513.78K $ 513.78K $ 513.78K Maxim dintotdeauna: $ 0.03231 $ 0.03231 $ 0.03231 Minim dintotdeauna: $ 0.000169749715449722 $ 0.000169749715449722 $ 0.000169749715449722 Preț curent: $ 0.0002962 $ 0.0002962 $ 0.0002962 Află mai mult despre prețul tokenului Scotty AI (SCOTTYAI)

Tokenomie pentru Scotty AI (SCOTTYAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Scotty AI (SCOTTYAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SCOTTYAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SCOTTYAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SCOTTYAI, explorează prețul în direct al tokenului SCOTTYAI!

