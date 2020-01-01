Tokenomie pentru SCARCITY (SCARCITY) Descoperă informații cheie despre SCARCITY (SCARCITY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SCARCITY (SCARCITY) Scarcity is DESOC, or decentralized social media platform.It was designed and developed to solve the problems inherent in existing centralized social applications and media by creating a social media without a centralized entity. Scarcity is DESOC, or decentralized social media platform.It was designed and developed to solve the problems inherent in existing centralized social applications and media by creating a social media without a centralized entity. Pagină de internet oficială: https://www.scarcity.company/ Carte albă: https://drive.google.com/file/d/1qULZzQixX72UKqIxYZtU0jzklHaAEOUi/view?usp=drive_link Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x0d67D1BEC77E562A73A65eEf5ED92aC46744671C Cumpără SCARCITY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SCARCITY (SCARCITY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SCARCITY (SCARCITY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 711.00M $ 711.00M $ 711.00M Maxim dintotdeauna: $ 1 $ 1 $ 1 Minim dintotdeauna: $ 0.06372497398108806 $ 0.06372497398108806 $ 0.06372497398108806 Preț curent: $ 0.0711 $ 0.0711 $ 0.0711 Află mai mult despre prețul tokenului SCARCITY (SCARCITY)

Tokenomie pentru SCARCITY (SCARCITY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SCARCITY (SCARCITY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SCARCITY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SCARCITY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SCARCITY, explorează prețul în direct al tokenului SCARCITY!

Istoric de preț pentru SCARCITY (SCARCITY) Analiza istoricului de preț pentru SCARCITY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SCARCITY!

Predicție de preț pentru SCARCITY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SCARCITY? Pagina noastră de predicție de preț pentru SCARCITY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SCARCITY!

