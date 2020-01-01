Tokenomie pentru Sharpe AI (SAI) Descoperă informații cheie despre Sharpe AI (SAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Sharpe AI (SAI) Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app. Pagină de internet oficială: http://sharpe.ai Carte albă: http://docs.sharpe.ai Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x3567aa22cd3ab9aef23d7e18ee0d7cf16974d7e6 Cumpără SAI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Sharpe AI (SAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Sharpe AI (SAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 900.16K $ 900.16K $ 900.16K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 111.82M $ 111.82M $ 111.82M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.05M $ 8.05M $ 8.05M Maxim dintotdeauna: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Minim dintotdeauna: $ 0.005510456677960299 $ 0.005510456677960299 $ 0.005510456677960299 Preț curent: $ 0.00805 $ 0.00805 $ 0.00805 Află mai mult despre prețul tokenului Sharpe AI (SAI)

Tokenomie pentru Sharpe AI (SAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Sharpe AI (SAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SAI, explorează prețul în direct al tokenului SAI!

Cum se cumpără SAI Te interesează să adaugi Sharpe AI (SAI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SAI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SAI pe MEXC!

Istoric de preț pentru Sharpe AI (SAI) Analiza istoricului de preț pentru SAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SAI!

Predicție de preț pentru SAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru SAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SAI!

