Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.

PozițieNo.1589

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.69%

Ofertă află în circulație111,821,649

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală1,000,000,000

Rată de circulație0.1118%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.11547761410975245,2025-01-17

Cel mai mic preț0.005510456677960299,2025-04-11

Lanț de blocuri publicETH

