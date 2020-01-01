Tokenomie pentru RYO Token (RYO) Descoperă informații cheie despre RYO Token (RYO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre RYO Token (RYO) RYO was developed to be the cryptocurrency for the masses, focusing on simplicity and usability. The RYO ecosystem includes seamless integration with our digital LIFE Wallet and e-commerce Global Mall platform, poised to catapult RYO to the forefront of global awareness and mass adoption. Designed to be ultra-flexible, ultra-scalable, and ultra-secure with user-friendly interfaces and onboarding processes, RYO is set to establish new standards for crypto usability. Pagină de internet oficială: https://ryocoin.com Carte albă: https://ryocoin.gitbook.io/ryocoin Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x4C7fe8F97dB97CbCcC76989AB742afc66ca6e75C

Tokenomie și analiză de preț pentru RYO Token (RYO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru RYO Token (RYO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.76B $ 12.76B $ 12.76B Maxim dintotdeauna: $ 15.743 $ 15.743 $ 15.743 Minim dintotdeauna: $ 1.0169715466069038 $ 1.0169715466069038 $ 1.0169715466069038 Preț curent: $ 6.382 $ 6.382 $ 6.382 Află mai mult despre prețul tokenului RYO Token (RYO)

Tokenomie pentru RYO Token (RYO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru RYO Token (RYO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RYO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RYO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RYO, explorează prețul în direct al tokenului RYO!

Istoric de preț pentru RYO Token (RYO) Analiza istoricului de preț pentru RYO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru RYO!

