Tokenomie pentru Rexas Finance (RXS) Descoperă informații cheie despre Rexas Finance (RXS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Rexas Finance (RXS) Rexas Finance is your gateway to the future of asset management. Rexas Finance empowers you to own or tokenize virtually any real-world asset, from real estate and art to commodities and intellectual property, on a global scale. With Rexas Finance, you gain access to a world where asset liquidity and investment opportunities are boundless. Pagină de internet oficială: https://rexas.com/ Carte albă: https://rexas.com/rexas-whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x9eaebd7e73d97e78c77fab743e6ffa1b550e224c Cumpără RXS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Rexas Finance (RXS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Rexas Finance (RXS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Maxim dintotdeauna: $ 0.112 $ 0.112 $ 0.112 Minim dintotdeauna: $ 0.001304263952927331 $ 0.001304263952927331 $ 0.001304263952927331 Preț curent: $ 0.001498 $ 0.001498 $ 0.001498 Află mai mult despre prețul tokenului Rexas Finance (RXS)

Tokenomie pentru Rexas Finance (RXS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Rexas Finance (RXS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RXS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RXS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RXS, explorează prețul în direct al tokenului RXS!

Cum se cumpără RXS Te interesează să adaugi Rexas Finance (RXS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru RXS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra RXS pe MEXC!

Istoric de preț pentru Rexas Finance (RXS) Analiza istoricului de preț pentru RXS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru RXS!

Predicție de preț pentru RXS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RXS? Pagina noastră de predicție de preț pentru RXS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RXS!

