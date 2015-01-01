Tokenomie pentru RocketX exchange (RVF) Descoperă informații cheie despre RocketX exchange (RVF), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre RocketX exchange (RVF) RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities. RocketX is the most advanced CEX and DEX aggregator that simplifies access to 300+ DEXS & 6 Top CEXs with $100B+ Liquidity via a single UI and API. We help users compare prices and get the best rates with every swap. Supports interoperability between 100+ blockchains (200+ soon) like Bitcoin, Ethereum, Cosmos etc with 1-click cross-chain swap capabilities. Pagină de internet oficială: https://RocketX.exchange Carte albă: https://drive.google.com/file/d/1jLnHtjdVgKGGDsiyv9SL9GXFB-217Xl5/view?usp=sharing Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x2fb652314c3d850e9049057bbe9813f1eee882d3 Cumpără RVF acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru RocketX exchange (RVF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru RocketX exchange (RVF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.69M $ 5.69M $ 5.69M Ofertă totală: $ 98.54M $ 98.54M $ 98.54M Ofertă aflată în circulație: $ 93.69M $ 93.69M $ 93.69M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.07M $ 6.07M $ 6.07M Maxim dintotdeauna: $ 0.985 $ 0.985 $ 0.985 Minim dintotdeauna: $ 0.01723594 $ 0.01723594 $ 0.01723594 Preț curent: $ 0.06069 $ 0.06069 $ 0.06069 Află mai mult despre prețul tokenului RocketX exchange (RVF)

Tokenomie pentru RocketX exchange (RVF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru RocketX exchange (RVF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RVF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RVF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RVF, explorează prețul în direct al tokenului RVF!

