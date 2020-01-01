Tokenomie pentru Router Protocol (ROUTE) Descoperă informații cheie despre Router Protocol (ROUTE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Router Protocol (ROUTE) Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner. Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner. Pagină de internet oficială: https://www.routerprotocol.com/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x60F67E1015b3f069DD4358a78c38f83fE3a667A9 Cumpără ROUTE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Router Protocol (ROUTE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Router Protocol (ROUTE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 452.67M $ 452.67M $ 452.67M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.64M $ 4.64M $ 4.64M Maxim dintotdeauna: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 Minim dintotdeauna: $ 0.003755757650098377 $ 0.003755757650098377 $ 0.003755757650098377 Preț curent: $ 0.004643 $ 0.004643 $ 0.004643 Află mai mult despre prețul tokenului Router Protocol (ROUTE)

Tokenomie pentru Router Protocol (ROUTE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Router Protocol (ROUTE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ROUTE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ROUTE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ROUTE, explorează prețul în direct al tokenului ROUTE!

Cum se cumpără ROUTE Te interesează să adaugi Router Protocol (ROUTE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ROUTE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ROUTE pe MEXC!

Istoric de preț pentru Router Protocol (ROUTE) Analiza istoricului de preț pentru ROUTE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ROUTE!

Predicție de preț pentru ROUTE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ROUTE? Pagina noastră de predicție de preț pentru ROUTE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ROUTE!

