Informații despre ROGIN.AI (ROG) To train traders to prioritize risk mitigation in our Metaverse sandbox. To enable global users to have a sound investment mindset with collective intelligence strategies. To protect Intellectual Property with ownership of every certified strategy through NFTs. To train traders to prioritize risk mitigation in our Metaverse sandbox. To enable global users to have a sound investment mindset with collective intelligence strategies. To protect Intellectual Property with ownership of every certified strategy through NFTs. Pagină de internet oficială: https://rogin.ai Carte albă: https://rogin.ai/ROGin_AI_Whitepaper_V2.3.2_EN.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x5d43b66da68706d39f6c97f7f1415615672b446b Cumpără ROG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ROGIN.AI (ROG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ROGIN.AI (ROG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.33M $ 14.33M $ 14.33M Ofertă totală: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ofertă aflată în circulație: $ 66.99M $ 66.99M $ 66.99M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 42.78M $ 42.78M $ 42.78M Maxim dintotdeauna: $ 30 $ 30 $ 30 Minim dintotdeauna: $ 0.1328107600152995 $ 0.1328107600152995 $ 0.1328107600152995 Preț curent: $ 0.2139 $ 0.2139 $ 0.2139 Află mai mult despre prețul tokenului ROGIN.AI (ROG)

Tokenomie pentru ROGIN.AI (ROG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ROGIN.AI (ROG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ROG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ROG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ROG, explorează prețul în direct al tokenului ROG!

Cum se cumpără ROG Te interesează să adaugi ROGIN.AI (ROG) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ROG, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ROG pe MEXC!

Istoric de preț pentru ROGIN.AI (ROG) Analiza istoricului de preț pentru ROG ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ROG!

Predicție de preț pentru ROG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ROG? Pagina noastră de predicție de preț pentru ROG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ROG!

