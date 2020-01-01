Tokenomie pentru Reality Metaverse (RMV) Descoperă informații cheie despre Reality Metaverse (RMV), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Reality Metaverse (RMV) Reality Metaverse tokenizes the world’s top landmarks into fractional shares (NFTs) and rewards the holders of shares with royalties from high-revenue mobile games. Reality Metaverse tokenizes the world’s top landmarks into fractional shares (NFTs) and rewards the holders of shares with royalties from high-revenue mobile games. Pagină de internet oficială: http://realitymeta.io/ Carte albă: https://drive.google.com/file/d/1xKDaSsrJdQD9fOHSGMiWsLNtZUkCqPxm/view?usp=drive_link Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x423352f2c6e0e72422b69af03aba259310146d90 Cumpără RMV acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Reality Metaverse (RMV) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Reality Metaverse (RMV), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 674.71K $ 674.71K $ 674.71K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 249.89M $ 249.89M $ 249.89M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Maxim dintotdeauna: $ 0.11 $ 0.11 $ 0.11 Minim dintotdeauna: $ 0.001912759135737554 $ 0.001912759135737554 $ 0.001912759135737554 Preț curent: $ 0.0027 $ 0.0027 $ 0.0027 Află mai mult despre prețul tokenului Reality Metaverse (RMV)

Tokenomie pentru Reality Metaverse (RMV): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Reality Metaverse (RMV) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RMV care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RMV care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RMV, explorează prețul în direct al tokenului RMV!

Cum se cumpără RMV Te interesează să adaugi Reality Metaverse (RMV) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru RMV, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra RMV pe MEXC!

Istoric de preț pentru Reality Metaverse (RMV) Analiza istoricului de preț pentru RMV ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru RMV!

Predicție de preț pentru RMV Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RMV? Pagina noastră de predicție de preț pentru RMV combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RMV!

