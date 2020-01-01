Tokenomie pentru iExec RLC (RLC) Descoperă informații cheie despre iExec RLC (RLC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre iExec RLC (RLC) RLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as "a decentralized marketplace for cloud resources." Pagină de internet oficială: https://iex.ec/ Carte albă: https://www.iex.ec/developers Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x607F4C5BB672230e8672085532f7e901544a7375

Tokenomie și analiză de preț pentru iExec RLC (RLC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru iExec RLC (RLC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 87.86M $ 87.86M $ 87.86M Ofertă totală: $ 87.00M $ 87.00M $ 87.00M Ofertă aflată în circulație: $ 87.00M $ 87.00M $ 87.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 87.86M $ 87.86M $ 87.86M Maxim dintotdeauna: $ 4.7815 $ 4.7815 $ 4.7815 Minim dintotdeauna: $ 0.148837272278 $ 0.148837272278 $ 0.148837272278 Preț curent: $ 1.0099 $ 1.0099 $ 1.0099 Află mai mult despre prețul tokenului iExec RLC (RLC)

Tokenomie pentru iExec RLC (RLC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru iExec RLC (RLC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RLC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RLC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RLC, explorează prețul în direct al tokenului RLC!

Cum se cumpără RLC Te interesează să adaugi iExec RLC (RLC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru RLC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra RLC pe MEXC!

Istoric de preț pentru iExec RLC (RLC) Analiza istoricului de preț pentru RLC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru RLC!

Predicție de preț pentru RLC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RLC? Pagina noastră de predicție de preț pentru RLC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RLC!

