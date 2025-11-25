Ce este RHEA

Informații de preț pentru RHEA

Tokenomie pentru RHEA (RHEA) Descoperă informații cheie despre RHEA (RHEA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru RHEA (RHEA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru RHEA (RHEA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.89M $ 21.89M $ 21.89M Maxim dintotdeauna: $ 0.35 $ 0.35 $ 0.35 Minim dintotdeauna: $ 0.013327583514416869 $ 0.013327583514416869 $ 0.013327583514416869 Preț curent: $ 0.02189 $ 0.02189 $ 0.02189 Află mai mult despre prețul tokenului RHEA (RHEA) Cumpără RHEA acum!

Informații despre RHEA (RHEA) Rhea Finance is the backbone of Near DeFi and a chain abstracted liquidity platform for Bitcoin, NEAR, and other top assets. Rhea, formed from the merger of Ref Finance (NEAR's largest DEX) and Burrow Finance (NEAR's leading money market), is a unified DeFi protocol, securing over $250M TVL, where users can swap, lend, borrow, and earn—all in one place. As the backbone of NEAR DeFi, Rhea also plays a key role in NEAR's chain abstraction strategy. Pagină de internet oficială: https://rhea.finance/ Carte albă: https://guide.rhea.finance/rhea-finance-white-paper Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x4c067DE26475E1CeFee8b8d1f6E2266b33a2372E

Tokenomie pentru RHEA (RHEA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru RHEA (RHEA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RHEA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RHEA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RHEA, explorează prețul în direct al tokenului RHEA!

Cum se cumpără RHEA Te interesează să adaugi RHEA (RHEA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru RHEA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra RHEA pe MEXC! Istoric de preț pentru RHEA (RHEA) Analiza istoricului de preț pentru RHEA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru RHEA! Predicție de preț pentru RHEA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RHEA? Pagina noastră de predicție de preț pentru RHEA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RHEA!

