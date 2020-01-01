Tokenomie pentru Reform DAO (RFRM) Descoperă informații cheie despre Reform DAO (RFRM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Reform DAO (RFRM) Reform is a Market Making DAO creating community-driven liquid markets across exchanges through protocol-owned liquidity. Transforming the conventional mercenary MM model by aligning incentives between all the stakeholders: protocol, community, and MM, enabling retail liquidity, transparency, and fairness. Reform is a Market Making DAO creating community-driven liquid markets across exchanges through protocol-owned liquidity. Transforming the conventional mercenary MM model by aligning incentives between all the stakeholders: protocol, community, and MM, enabling retail liquidity, transparency, and fairness. Pagină de internet oficială: https://reformdao.com Carte albă: https://docs.reformdao.com/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xea3eed8616877F5d3c4aEbf5A799F2e8D6DE9A5E Cumpără RFRM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Reform DAO (RFRM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Reform DAO (RFRM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 18.10M $ 18.10M $ 18.10M Maxim dintotdeauna: $ 0.6799 $ 0.6799 $ 0.6799 Minim dintotdeauna: $ 0.01862700716266191 $ 0.01862700716266191 $ 0.01862700716266191 Preț curent: $ 0.0181 $ 0.0181 $ 0.0181 Află mai mult despre prețul tokenului Reform DAO (RFRM)

Tokenomie pentru Reform DAO (RFRM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Reform DAO (RFRM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RFRM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RFRM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RFRM, explorează prețul în direct al tokenului RFRM!

Cum se cumpără RFRM Te interesează să adaugi Reform DAO (RFRM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru RFRM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra RFRM pe MEXC!

Istoric de preț pentru Reform DAO (RFRM) Analiza istoricului de preț pentru RFRM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru RFRM!

Predicție de preț pentru RFRM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RFRM? Pagina noastră de predicție de preț pentru RFRM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RFRM!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!