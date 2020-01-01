Tokenomie pentru Retard Finder Coin (RFC) Descoperă informații cheie despre Retard Finder Coin (RFC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Retard Finder Coin (RFC) $RFC is a token issued by the Twitter account @IfindRetards, which has previously interacted with Elon Musk. $RFC is a token issued by the Twitter account @IfindRetards, which has previously interacted with Elon Musk. Pagină de internet oficială: https://www.retardfindercoin.com Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/C3DwDjT17gDvvCYC2nsdGHxDHVmQRdhKfpAdqQ29pump Cumpără RFC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Retard Finder Coin (RFC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Retard Finder Coin (RFC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.39M $ 7.39M $ 7.39M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 961.55M $ 961.55M $ 961.55M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.68M $ 7.68M $ 7.68M Maxim dintotdeauna: $ 0.146995 $ 0.146995 $ 0.146995 Minim dintotdeauna: $ 0.00527494165702875 $ 0.00527494165702875 $ 0.00527494165702875 Preț curent: $ 0.007683 $ 0.007683 $ 0.007683 Află mai mult despre prețul tokenului Retard Finder Coin (RFC)

Tokenomie pentru Retard Finder Coin (RFC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Retard Finder Coin (RFC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RFC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RFC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RFC, explorează prețul în direct al tokenului RFC!

Cum se cumpără RFC Te interesează să adaugi Retard Finder Coin (RFC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru RFC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra RFC pe MEXC!

Istoric de preț pentru Retard Finder Coin (RFC) Analiza istoricului de preț pentru RFC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru RFC!

Predicție de preț pentru RFC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RFC? Pagina noastră de predicție de preț pentru RFC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RFC!

