Informații despre REVOX (REX) REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide. REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide. Pagină de internet oficială: https://www.revox.ai/ Carte albă: https://docs.revox.ai/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x90869b3a42E399951bd5F5fF278B8CC5ee1Dc0fE Cumpără REX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru REVOX (REX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru REVOX (REX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 77.69M $ 77.69M $ 77.69M Ofertă totală: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.95B $ 1.95B $ 1.95B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 119.43M $ 119.43M $ 119.43M Maxim dintotdeauna: $ 0.082924 $ 0.082924 $ 0.082924 Minim dintotdeauna: $ 0.004696973482696565 $ 0.004696973482696565 $ 0.004696973482696565 Preț curent: $ 0.039811 $ 0.039811 $ 0.039811 Află mai mult despre prețul tokenului REVOX (REX)

Tokenomie pentru REVOX (REX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru REVOX (REX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri REX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri REX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru REX, explorează prețul în direct al tokenului REX!

Istoric de preț pentru REVOX (REX) Analiza istoricului de preț pentru REX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru REX!

Predicție de preț pentru REX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta REX? Pagina noastră de predicție de preț pentru REX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul REX!

