REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide.

PozițieNo.662

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.65%

Ofertă află în circulație1,951,539,276

Ofertă maximă3,000,000,000

Ofertă totală3,000,000,000

Rată de circulație0.6505%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.0812724117127036,2024-12-18

Cel mai mic preț0.0081673460898992,2025-03-12

Lanț de blocuri publicBSC

