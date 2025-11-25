Explorează tokenomia pentru Refacta AI (REFACTA) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului REFACTA, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru Refacta AI (REFACTA) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului REFACTA, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!