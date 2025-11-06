BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Refacta AI astăzi este 0.03743 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru REFACTA în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru REFACTA pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Refacta AI astăzi este 0.03743 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru REFACTA în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru REFACTA pe MEXC acum.

Mai multe despre REFACTA

Informații de preț pentru REFACTA

Ce este REFACTA

Carte albă pentru REFACTA

Pagina oficială pentru REFACTA

Tokenomie pentru REFACTA

Prognoza prețurilor pentru REFACTA

Istoric REFACTA

Ghid de cumpărare REFACTA

Convertor valutar REFACTA în fiduciar

REFACTA Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Refacta AI

Pret Refacta AI (REFACTA)

Preț în timp real pentru 1 REFACTA în USD:

$0.03742
$0.03742$0.03742
-1.39%1D
USD
Refacta AI (REFACTA) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:27:23 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Refacta AI (REFACTA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.03588
$ 0.03588$ 0.03588
Minim 24 h
$ 0.03831
$ 0.03831$ 0.03831
Maxim 24 h

$ 0.03588
$ 0.03588$ 0.03588

$ 0.03831
$ 0.03831$ 0.03831

--
----

--
----

+3.65%

-1.39%

+4.96%

+4.96%

Prețul în timp real pentru Refacta AI (REFACTA) este $ 0.03743. În ultimele 24 de ore, tokenul REFACTA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.03588 și un maxim de $ 0.03831, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru REFACTA este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, REFACTA s-a modificat cu +3.65% în decursul ultimei ore, cu -1.39% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +4.96% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Refacta AI (REFACTA)

--
----

$ 509.47K
$ 509.47K$ 509.47K

$ 37.43M
$ 37.43M$ 37.43M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Capitalizarea de piață actuală pentru Refacta AI este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 509.47K. Oferta aflată în circulație pentru REFACTA este --, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 37.43M.

Istoric de preț pentru Refacta AI (REFACTA) USD

Urmărește modificările de preț pentru Refacta AI pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0005275-1.39%
30 de zile$ +0.01857+98.46%
60 de zile$ +0.01789+91.55%
90 de zile$ +0.02318+162.66%
Modificare de preț astăzi pentru Refacta AI

Astăzi, REFACTA a înregistrat o modificare de $ -0.0005275 (-1.39%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Refacta AI

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.01857 (+98.46%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Refacta AI

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, REFACTA a văzut o modificare de $ +0.01789 (+91.55%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Refacta AI

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.02318 (+162.66%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Refacta AI (REFACTA)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Refacta AI.

Ce este Refacta AI (REFACTA)

$REFACTA is the native utility token powering all functions in the Refacta ecosystem. Its design follows a sustainable utility-first model, aiming to support long-term development incentives, prevent early-stage volatility, and grow a strong contributor-driven community.

Tokenul Refacta AI este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Refacta AI. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru REFACTA pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Refacta AI pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Refacta AI fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Refacta AI (USD)

Ce valoare va avea Refacta AI (REFACTA) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Refacta AI (REFACTA) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Refacta AI.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Refacta AI!

Tokenomie pentru Refacta AI (REFACTA)

Înțelegerea tokenomică a Refacta AI (REFACTA) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru REFACTA!

Cum se cumpără Refacta AI (REFACTA)

Vrei să știi cum să cumperi Refacta AI? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Refacta AI cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

REFACTA în monede locale

1 Refacta AI(REFACTA) în VND
984.97045
1 Refacta AI(REFACTA) în AUD
A$0.0576422
1 Refacta AI(REFACTA) în GBP
0.0284468
1 Refacta AI(REFACTA) în EUR
0.0321898
1 Refacta AI(REFACTA) în USD
$0.03743
1 Refacta AI(REFACTA) în MYR
RM0.1564574
1 Refacta AI(REFACTA) în TRY
1.5761773
1 Refacta AI(REFACTA) în JPY
¥5.72679
1 Refacta AI(REFACTA) în ARS
ARS$54.3247791
1 Refacta AI(REFACTA) în RUB
3.0370702
1 Refacta AI(REFACTA) în INR
3.3189181
1 Refacta AI(REFACTA) în IDR
Rp623.8330838
1 Refacta AI(REFACTA) în PHP
2.20837
1 Refacta AI(REFACTA) în EGP
￡E.1.7723105
1 Refacta AI(REFACTA) în BRL
R$0.2002505
1 Refacta AI(REFACTA) în CAD
C$0.0527763
1 Refacta AI(REFACTA) în BDT
4.5668343
1 Refacta AI(REFACTA) în NGN
53.7786754
1 Refacta AI(REFACTA) în COP
$143.4096763
1 Refacta AI(REFACTA) în ZAR
R.0.6505334
1 Refacta AI(REFACTA) în UAH
1.5743058
1 Refacta AI(REFACTA) în TZS
T.Sh.91.96551
1 Refacta AI(REFACTA) în VES
Bs8.34689
1 Refacta AI(REFACTA) în CLP
$35.29649
1 Refacta AI(REFACTA) în PKR
Rs10.5792152
1 Refacta AI(REFACTA) în KZT
19.6893029
1 Refacta AI(REFACTA) în THB
฿1.2134806
1 Refacta AI(REFACTA) în TWD
NT$1.1592071
1 Refacta AI(REFACTA) în AED
د.إ0.1373681
1 Refacta AI(REFACTA) în CHF
Fr0.029944
1 Refacta AI(REFACTA) în HKD
HK$0.2908311
1 Refacta AI(REFACTA) în AMD
֏14.313232
1 Refacta AI(REFACTA) în MAD
.د.م0.3484733
1 Refacta AI(REFACTA) în MXN
$0.6973209
1 Refacta AI(REFACTA) în SAR
ريال0.1403625
1 Refacta AI(REFACTA) în ETB
Br5.7451307
1 Refacta AI(REFACTA) în KES
KSh4.8337102
1 Refacta AI(REFACTA) în JOD
د.أ0.02653787
1 Refacta AI(REFACTA) în PLN
0.1381167
1 Refacta AI(REFACTA) în RON
лв0.1650663
1 Refacta AI(REFACTA) în SEK
kr0.3585794
1 Refacta AI(REFACTA) în BGN
лв0.0632567
1 Refacta AI(REFACTA) în HUF
Ft12.53905
1 Refacta AI(REFACTA) în CZK
0.7901473
1 Refacta AI(REFACTA) în KWD
د.ك0.01149101
1 Refacta AI(REFACTA) în ILS
0.1223961
1 Refacta AI(REFACTA) în BOB
Bs0.258267
1 Refacta AI(REFACTA) în AZN
0.063631
1 Refacta AI(REFACTA) în TJS
SM0.3451046
1 Refacta AI(REFACTA) în GEL
0.1014353
1 Refacta AI(REFACTA) în AOA
Kz34.151132
1 Refacta AI(REFACTA) în BHD
.د.ب0.01407368
1 Refacta AI(REFACTA) în BMD
$0.03743
1 Refacta AI(REFACTA) în DKK
kr0.2421721
1 Refacta AI(REFACTA) în HNL
L0.9836604
1 Refacta AI(REFACTA) în MUR
1.72178
1 Refacta AI(REFACTA) în NAD
$0.6501591
1 Refacta AI(REFACTA) în NOK
kr0.3825346
1 Refacta AI(REFACTA) în NZD
$0.0662511
1 Refacta AI(REFACTA) în PAB
B/.0.03743
1 Refacta AI(REFACTA) în PGK
K0.1598261
1 Refacta AI(REFACTA) în QAR
ر.ق0.1362452
1 Refacta AI(REFACTA) în RSD
дин.3.806631
1 Refacta AI(REFACTA) în UZS
soʻm445.5951668
1 Refacta AI(REFACTA) în ALL
L3.1392541
1 Refacta AI(REFACTA) în ANG
ƒ0.0669997
1 Refacta AI(REFACTA) în AWG
ƒ0.067374
1 Refacta AI(REFACTA) în BBD
$0.07486
1 Refacta AI(REFACTA) în BAM
KM0.0632567
1 Refacta AI(REFACTA) în BIF
Fr110.38107
1 Refacta AI(REFACTA) în BND
$0.048659
1 Refacta AI(REFACTA) în BSD
$0.03743
1 Refacta AI(REFACTA) în JMD
$6.0019005
1 Refacta AI(REFACTA) în KHR
150.3211258
1 Refacta AI(REFACTA) în KMF
Fr15.94518
1 Refacta AI(REFACTA) în LAK
813.6956359
1 Refacta AI(REFACTA) în LKR
රු11.4112841
1 Refacta AI(REFACTA) în MDL
L0.6404273
1 Refacta AI(REFACTA) în MGA
Ar168.603435
1 Refacta AI(REFACTA) în MOP
P0.29944
1 Refacta AI(REFACTA) în MVR
0.576422
1 Refacta AI(REFACTA) în MWK
MK64.869933
1 Refacta AI(REFACTA) în MZN
MT2.3936485
1 Refacta AI(REFACTA) în NPR
रु5.303831
1 Refacta AI(REFACTA) în PYG
265.45356
1 Refacta AI(REFACTA) în RWF
Fr54.38579
1 Refacta AI(REFACTA) în SBD
$0.3076746
1 Refacta AI(REFACTA) în SCR
0.5142882
1 Refacta AI(REFACTA) în SRD
$1.441055
1 Refacta AI(REFACTA) în SVC
$0.3271382
1 Refacta AI(REFACTA) în SZL
L0.6494105
1 Refacta AI(REFACTA) în TMT
m0.131005
1 Refacta AI(REFACTA) în TND
د.ت0.11075537
1 Refacta AI(REFACTA) în TTD
$0.2534011
1 Refacta AI(REFACTA) în UGX
Sh130.85528
1 Refacta AI(REFACTA) în XAF
Fr21.29767
1 Refacta AI(REFACTA) în XCD
$0.101061
1 Refacta AI(REFACTA) în XOF
Fr21.29767
1 Refacta AI(REFACTA) în XPF
Fr3.85529
1 Refacta AI(REFACTA) în BWP
P0.5034335
1 Refacta AI(REFACTA) în BZD
$0.0752343
1 Refacta AI(REFACTA) în CVE
$3.5813024
1 Refacta AI(REFACTA) în DJF
Fr6.66254
1 Refacta AI(REFACTA) în DOP
$2.4074976
1 Refacta AI(REFACTA) în DZD
د.ج4.8906038
1 Refacta AI(REFACTA) în FJD
$0.0853404
1 Refacta AI(REFACTA) în GNF
Fr325.45385
1 Refacta AI(REFACTA) în GTQ
Q0.2867138
1 Refacta AI(REFACTA) în GYD
$7.8288588
1 Refacta AI(REFACTA) în ISK
kr4.71618

Resursă Refacta AI

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Refacta AI, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Refacta AI oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Refacta AI

Cât valorează Refacta AI (REFACTA) astăzi?
Prețul pe viu pentru REFACTA în USD este 0.03743 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru REFACTA în USD?
Prețul actual pentru REFACTA la USD este $ 0.03743. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Refacta AI?
Capitalizarea de piață pentru REFACTA este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru REFACTA?
Ofertă aflată în circulație pentru REFACTA este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru REFACTA?
REFACTA a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru REFACTA?
REFACTA a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru REFACTA?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru REFACTA este $ 509.47K USD.
Va crește REFACTA în acest an?
REFACTA ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru REFACTA pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:27:23 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Refacta AI (REFACTA)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator REFACTA în USD

Sumă

REFACTA
REFACTA
USD
USD

1 REFACTA = 0.03743 USD

Tranzacționează REFACTA

REFACTA/USDT
$0.03742
$0.03742$0.03742
-1.39%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,473.78
$102,473.78$102,473.78

-1.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,345.89
$3,345.89$3,345.89

-1.54%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.07
$158.07$158.07

-1.52%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.02%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,481.00
$1,481.00$1,481.00

+0.33%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,473.78
$102,473.78$102,473.78

-1.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,345.89
$3,345.89$3,345.89

-1.54%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2541
$2.2541$2.2541

-0.97%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.07
$158.07$158.07

-1.52%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0455
$1.0455$1.0455

-3.65%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.08
$31.08$31.08

+107.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1796
$0.1796$0.1796

+259.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004406
$0.0004406$0.0004406

+193.73%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.038627
$0.038627$0.038627

+3,762.70%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$5.822
$5.822$5.822

+482.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1796
$0.1796$0.1796

+259.20%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.42360
$0.42360$0.42360

+234.14%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$6.0308
$6.0308$6.0308

+222.55%