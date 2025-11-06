Pret Refacta AI (REFACTA)
Prețul în timp real pentru Refacta AI (REFACTA) este $ 0.03743. În ultimele 24 de ore, tokenul REFACTA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.03588 și un maxim de $ 0.03831, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru REFACTA este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.
În ceea ce privește performanța pe termen scurt, REFACTA s-a modificat cu +3.65% în decursul ultimei ore, cu -1.39% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +4.96% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.
Capitalizarea de piață actuală pentru Refacta AI este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 509.47K. Oferta aflată în circulație pentru REFACTA este --, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 37.43M.
Urmărește modificările de preț pentru Refacta AI pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:
|Astăzi
|$ -0.0005275
|-1.39%
|30 de zile
|$ +0.01857
|+98.46%
|60 de zile
|$ +0.01789
|+91.55%
|90 de zile
|$ +0.02318
|+162.66%
Astăzi, REFACTA a înregistrat o modificare de $ -0.0005275 (-1.39%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.
În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.01857 (+98.46%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.
Extinzând vizualizarea la 60 de zile, REFACTA a văzut o modificare de $ +0.01789 (+91.55%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.
Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.02318 (+162.66%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.
Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Refacta AI (REFACTA)?
Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Refacta AI.
$REFACTA is the native utility token powering all functions in the Refacta ecosystem. Its design follows a sustainable utility-first model, aiming to support long-term development incentives, prevent early-stage volatility, and grow a strong contributor-driven community.
Tokenul Refacta AI este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Refacta AI. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.
În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru REFACTA pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Refacta AI pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.
Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Refacta AI fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.
Ce valoare va avea Refacta AI (REFACTA) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Refacta AI (REFACTA) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Refacta AI.
Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Refacta AI!
Înțelegerea tokenomică a Refacta AI (REFACTA) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru REFACTA!
Vrei să știi cum să cumperi Refacta AI? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Refacta AI cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.
Pentru o înțelegere mai aprofundată a Refacta AI, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:
|11-07 01:12:41
|Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
