Tokenomie pentru REDX (REDX) Descoperă informații cheie despre REDX (REDX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre REDX (REDX) The REDX Project leverages Web3 technology to create innovative entertainment experiences and aims to build a sustainable global entertainment economy. With Tokyo Tower as the ground zero, REDX establishes a Web3 hub centered around RED° TOKYO TOWER, where fans, creators, content (IP), investors, and partners come together. Using REDX tokens as the core, we are expanding next-generation entertainment experiences to the world by integrating online and offline interactions. Pagină de internet oficială: https://redx.global/ Carte albă: https://docs.redx-project.com/ Explorator de blocuri: https://tonviewer.com/EQCFO-Y8BSEAINBrNdv72VLC9LCYt915iy-_CmkJgrEaPw3P Cumpără REDX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru REDX (REDX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru REDX (REDX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.06M $ 9.06M $ 9.06M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 3.97B $ 3.97B $ 3.97B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 22.82M $ 22.82M $ 22.82M Maxim dintotdeauna: $ 0.019487 $ 0.019487 $ 0.019487 Minim dintotdeauna: $ 0.002421611249918587 $ 0.002421611249918587 $ 0.002421611249918587 Preț curent: $ 0.002282 $ 0.002282 $ 0.002282 Află mai mult despre prețul tokenului REDX (REDX)

Tokenomie pentru REDX (REDX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru REDX (REDX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri REDX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri REDX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru REDX, explorează prețul în direct al tokenului REDX!

Cum se cumpără REDX Te interesează să adaugi REDX (REDX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru REDX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra REDX pe MEXC!

Istoric de preț pentru REDX (REDX) Analiza istoricului de preț pentru REDX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru REDX!

Predicție de preț pentru REDX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta REDX? Pagina noastră de predicție de preț pentru REDX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul REDX!

