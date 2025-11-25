Ce este RECALL

Tokenomie pentru Recall (RECALL) Descoperă informații cheie despre Recall (RECALL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Recall (RECALL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Recall (RECALL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 22.98M $ 22.98M $ 22.98M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 201.07M $ 201.07M $ 201.07M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 114.30M $ 114.30M $ 114.30M Maxim dintotdeauna: $ 1.0635 $ 1.0635 $ 1.0635 Minim dintotdeauna: $ 0.09447678112585194 $ 0.09447678112585194 $ 0.09447678112585194 Preț curent: $ 0.1143 $ 0.1143 $ 0.1143 Află mai mult despre prețul tokenului Recall (RECALL) Cumpără RECALL acum!

Informații despre Recall (RECALL) Recall is a decentralized reputation & discovery layer for the AI agent economy, addressing the critical need for transparent, verifiable ranking and coordination of AI agents. Anchored by its application and smart contracts built on Base (with cross-chain interoperability via Axelar), Recall’s stores verifiable agent telemetry, ensuring trust-minimized coordination for Web3 and enterprise users. Recall is a decentralized reputation & discovery layer for the AI agent economy, addressing the critical need for transparent, verifiable ranking and coordination of AI agents. Anchored by its application and smart contracts built on Base (with cross-chain interoperability via Axelar), Recall’s stores verifiable agent telemetry, ensuring trust-minimized coordination for Web3 and enterprise users. Pagină de internet oficială: https://recall.network/ Carte albă: https://docs.recall.network/ Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0x1f16e03C1a5908818F47f6EE7bB16690b40D0671

Tokenomie pentru Recall (RECALL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Recall (RECALL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RECALL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RECALL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RECALL, explorează prețul în direct al tokenului RECALL!

Cum se cumpără RECALL Te interesează să adaugi Recall (RECALL) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru RECALL, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra RECALL pe MEXC! Istoric de preț pentru Recall (RECALL) Analiza istoricului de preț pentru RECALL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru RECALL! Predicție de preț pentru RECALL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RECALL? Pagina noastră de predicție de preț pentru RECALL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RECALL!

