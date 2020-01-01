Tokenomie pentru Wrapped REACT (REACT) Descoperă informații cheie despre Wrapped REACT (REACT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Wrapped REACT (REACT) Reactive Network is an execution layer enabling reactive smart contracts to monitor on-chain and off-chain events and execute the instant a trigger fires. Powered by the high-speed ReactVM and a Proof-of-Stake validator set, it plugs into any chain, enabling DeFi, AI, gaming, and DePIN apps to enjoy millisecond-level, fully on-chain automation—no opaque off-chain bots required. $REACT is the community-owned engine behind it all: every gas payment, event-processing fee, and validator stake is settled in $REACT, with zero VC allocation. As network fees are burned while new rewards are minted, the tokenomics tilt deflationary at scale, tightening supply in step with adoption. Reactive Network is an execution layer enabling reactive smart contracts to monitor on-chain and off-chain events and execute the instant a trigger fires. Powered by the high-speed ReactVM and a Proof-of-Stake validator set, it plugs into any chain, enabling DeFi, AI, gaming, and DePIN apps to enjoy millisecond-level, fully on-chain automation—no opaque off-chain bots required. $REACT is the community-owned engine behind it all: every gas payment, event-processing fee, and validator stake is settled in $REACT, with zero VC allocation. As network fees are burned while new rewards are minted, the tokenomics tilt deflationary at scale, tightening supply in step with adoption. Pagină de internet oficială: https://reactive.network/ Carte albă: https://dev.reactive.network/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x817162975186d4d53dbf5a7377dd45376e2d2fc5 Cumpără REACT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Wrapped REACT (REACT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Wrapped REACT (REACT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 38.89M $ 38.89M $ 38.89M Maxim dintotdeauna: $ 0.11785 $ 0.11785 $ 0.11785 Minim dintotdeauna: $ 0.01737960734108853 $ 0.01737960734108853 $ 0.01737960734108853 Preț curent: $ 0.07777 $ 0.07777 $ 0.07777 Află mai mult despre prețul tokenului Wrapped REACT (REACT)

Tokenomie pentru Wrapped REACT (REACT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Wrapped REACT (REACT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri REACT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri REACT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru REACT, explorează prețul în direct al tokenului REACT!

Cum se cumpără REACT Te interesează să adaugi Wrapped REACT (REACT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru REACT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra REACT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Wrapped REACT (REACT) Analiza istoricului de preț pentru REACT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru REACT!

Predicție de preț pentru REACT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta REACT? Pagina noastră de predicție de preț pentru REACT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul REACT!

