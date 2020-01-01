Tokenomie pentru Redacted Coin (RDAC) Descoperă informații cheie despre Redacted Coin (RDAC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Redacted Coin (RDAC) Redacted accelerates web3 start-ups across multiple metas and verticals, shaping the next big industry disruptors via a user and data ecosystem, powered by RDAC. The web3 industry currently suffers from a sustainability challenge - With constant meta changes, token values are not sustaining, combined with lack of product use cases and token sinks post TGE losing user attention. To address this industry challenge, united under 1 token, RDAC powers a suite of revenue-generating products that Redacted co-owns and co-develops across verticals - DeFi, AI, Trading, Payments, NFTFi, and more, with combined 1.3M users, 1.1M social reach, $500M volume. Redacted has raised $10M and is backed by Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, and +100 of the top founders and angels in web3. Pagină de internet oficială: https://redactedgroup.io/ Carte albă: https://redactedgroup.io/whitepaper Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192an.org/token/0xd3f68c6e8aee820569d58adf8d85d94489315192

Tokenomie și analiză de preț pentru Redacted Coin (RDAC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Redacted Coin (RDAC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 222.81M $ 222.81M $ 222.81M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.71M $ 5.71M $ 5.71M Maxim dintotdeauna: $ 0.15766 $ 0.15766 $ 0.15766 Minim dintotdeauna: $ 0.004333003409324463 $ 0.004333003409324463 $ 0.004333003409324463 Preț curent: $ 0.005706 $ 0.005706 $ 0.005706 Află mai mult despre prețul tokenului Redacted Coin (RDAC)

Tokenomie pentru Redacted Coin (RDAC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Redacted Coin (RDAC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RDAC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RDAC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RDAC, explorează prețul în direct al tokenului RDAC!

Cum se cumpără RDAC Te interesează să adaugi Redacted Coin (RDAC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru RDAC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P.

Istoric de preț pentru Redacted Coin (RDAC) Analiza istoricului de preț pentru RDAC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru RDAC!

Predicție de preț pentru RDAC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RDAC? Pagina noastră de predicție de preț pentru RDAC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RDAC!

