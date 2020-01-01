Tokenomie pentru Rubic (RBC) Descoperă informații cheie despre Rubic (RBC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Rubic (RBC) Rubic is a Cross-Chain Tech Aggregator for users and dApps. Rubic aggregates 40+ major blockchains, 90+ DEXs and bridges, and enables swapping of 15,500+ assets with the best rates, highest liquidity, and transaction speeds — in one click. Users can do it on https://app.rubic.exchange, but we also provide tools for dApps to enable cross-chain swaps (https://tools.rubic.exchange). Pagină de internet oficială: https://rubic.exchange/ Carte albă: https://docs.rubic.finance/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x3330bfb7332ca23cd071631837dc289b09c33333

Tokenomie și analiză de preț pentru Rubic (RBC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Rubic (RBC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Ofertă totală: $ 169.12M $ 169.12M $ 169.12M Ofertă aflată în circulație: $ 165.28M $ 165.28M $ 165.28M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Maxim dintotdeauna: $ 0.078407 $ 0.078407 $ 0.078407 Minim dintotdeauna: $ 0.000481691209763859 $ 0.000481691209763859 $ 0.000481691209763859 Preț curent: $ 0.009351 $ 0.009351 $ 0.009351 Află mai mult despre prețul tokenului Rubic (RBC)

Tokenomie pentru Rubic (RBC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Rubic (RBC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RBC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RBC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RBC, explorează prețul în direct al tokenului RBC!

Cum se cumpără RBC Te interesează să adaugi Rubic (RBC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru RBC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra RBC pe MEXC!

Istoric de preț pentru Rubic (RBC) Analiza istoricului de preț pentru RBC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru RBC!

Predicție de preț pentru RBC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RBC? Pagina noastră de predicție de preț pentru RBC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RBC!

