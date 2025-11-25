Ce este RAIN

Capitalizare de piață: --
Ofertă totală: $ 1.15T
Ofertă aflată în circulație: --
FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.02B
Maxim dintotdeauna: $ 0.0086818
Minim dintotdeauna: --
Preț curent: $ 0.0078464

Rain is a decentralized options protocol built on Arbitrum that allows anyone to create and trade custom options on nearly any subject without needing permission. Users have the ability to define their own markets and select the outcomes, engaging in a global, on-chain system. The protocol's vision is to establish an open, global foundation for accessing options on a wide range of categories, including financial prices, global events, and on-chain activities.

Pagină de internet oficială: https://www.rain.one
Carte albă: https://whitepaper.rain.one
Explorator de blocuri: https://arbiscan.io/token/0x25118290e6A5f4139381D072181157035864099d

Tokenomie pentru Rain Protocol (RAIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Rain Protocol (RAIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RAIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RAIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RAIN, explorează prețul în direct al tokenului RAIN!

Istoric de preț pentru Rain Protocol (RAIN) Analiza istoricului de preț pentru RAIN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

