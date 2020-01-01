Tokenomie pentru RichQUACK (QUACK) Descoperă informații cheie despre RichQUACK (QUACK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre RichQUACK (QUACK) QUACK is 100% community-driven, governance-based, and transparent. The first of its kind, Hyper-Deflationary Token with Real Utility. Make the most out of your crypto with QUACK: Invest. Build. Earn. Win. QUACK is building a community of people that are ready to work hard and contribute towards that goal is a priority. We aim to become the future of a safe and secure investing and fundraising platform, where you can also win a jackpot raffle for holding, and play lotto that pays out every hour, day, week and month. Pagină de internet oficială: https://www.richquack.com Carte albă: https://www.richquack.com/whitepaper Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xD74b782E05AA25c50e7330Af541d46E18f36661C Cumpără QUACK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru RichQUACK (QUACK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru RichQUACK (QUACK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 14.62M $ 14.62M $ 14.62M Ofertă totală: $ 46,775.86T $ 46,775.86T $ 46,775.86T Ofertă aflată în circulație: $ 44,085.96T $ 44,085.96T $ 44,085.96T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.51M $ 15.51M $ 15.51M Maxim dintotdeauna: $ 0.000000009 $ 0.000000009 $ 0.000000009 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0000000003316 $ 0.0000000003316 $ 0.0000000003316 Află mai mult despre prețul tokenului RichQUACK (QUACK)

Tokenomie pentru RichQUACK (QUACK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru RichQUACK (QUACK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri QUACK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri QUACK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru QUACK, explorează prețul în direct al tokenului QUACK!

Cum se cumpără QUACK Te interesează să adaugi RichQUACK (QUACK) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru QUACK, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra QUACK pe MEXC!

Istoric de preț pentru RichQUACK (QUACK) Analiza istoricului de preț pentru QUACK ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru QUACK!

Predicție de preț pentru QUACK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta QUACK? Pagina noastră de predicție de preț pentru QUACK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul QUACK!

