Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem. Pagină de internet oficială: https://vulcanforged.com/ Carte albă: https://vulcan-forged.gitbook.io/whitepaper Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/tokens/0x430ef9263e76dae63c84292c3409d61c598e9682/token-transfers

Tokenomie și analiză de preț pentru Vulcan Forged PYR (PYR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Vulcan Forged PYR (PYR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 41.04M $ 41.04M $ 41.04M Ofertă totală: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Ofertă aflată în circulație: $ 44.18M $ 44.18M $ 44.18M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 46.45M $ 46.45M $ 46.45M Maxim dintotdeauna: $ 10.777 $ 10.777 $ 10.777 Minim dintotdeauna: $ 0.7835812421276203 $ 0.7835812421276203 $ 0.7835812421276203 Preț curent: $ 0.9289 $ 0.9289 $ 0.9289 Află mai mult despre prețul tokenului Vulcan Forged PYR (PYR)

Tokenomie pentru Vulcan Forged PYR (PYR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Vulcan Forged PYR (PYR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PYR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PYR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PYR, explorează prețul în direct al tokenului PYR!

Istoric de preț pentru Vulcan Forged PYR (PYR) Analiza istoricului de preț pentru PYR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PYR!

Predicție de preț pentru PYR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PYR? Pagina noastră de predicție de preț pentru PYR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PYR!

