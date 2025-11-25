Ce este PUP

Informații de preț pentru PUP

Tokenomie pentru PUP (PUP) Descoperă informații cheie despre PUP (PUP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru PUP (PUP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PUP (PUP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M Maxim dintotdeauna: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 Minim dintotdeauna: $ 0.000095540290490576 $ 0.000095540290490576 $ 0.000095540290490576 Preț curent: $ 0.002327 $ 0.002327 $ 0.002327 Află mai mult despre prețul tokenului PUP (PUP) Cumpără PUP acum!

Informații despre PUP (PUP) PUP is a meme coin centered on dog and Binance visual associations, turning BNB upside down to form PUP. PUP is a meme coin centered on dog and Binance visual associations, turning BNB upside down to form PUP. Pagină de internet oficială: https://pupxbnb.com/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x73b84f7e3901f39fc29f3704a03126d317ab4444

Tokenomie pentru PUP (PUP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PUP (PUP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PUP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PUP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PUP, explorează prețul în direct al tokenului PUP!

Cum se cumpără PUP Te interesează să adaugi PUP (PUP) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PUP, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PUP pe MEXC! Istoric de preț pentru PUP (PUP) Analiza istoricului de preț pentru PUP ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PUP! Predicție de preț pentru PUP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PUP? Pagina noastră de predicție de preț pentru PUP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PUP!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!